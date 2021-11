Holandia sfinansuje Polkom aborcję. Nawet w szóstym miesiącu

"Wolność w niektórych regionach Europy znajduje się pod silną presją represyjnego ustawodawstwa i kurczącego się społeczeństwa obywatelskiego; ma to nieproporcjonalny wpływ na społeczność LGBTI i kobiety pragnące przerwać ciążę" – głosi treść uchwały, którą przygotowano w języku polskim.

Jak czytamy na łamach Deutsche Welle, we wtorek wieczorem Holenderska Izba Reprezentantów (Tweede Kamer) przyjęła uchwałę, która umożliwia rządowi wykorzystanie środków z Funduszu Praw Człowieka na lata 2022-2027 na sfinansowanie aborcji dla Polek oraz przedstawicielek innych krajów europejskich.

Twórca uchwały: Dotychczas pomagaliśmy tak kobietom z krajów trzeciego świata

– Dotychczas nie wykorzystywaliśmy tych pieniędzy na pomoc Europejkom, ale trafiały one do kobiet z krajów rozwijających się i krajów trzeciego świata. Jednak ostatnie wydarzenia w Polsce i fakt, że 30-letnia kobieta zmarła, bo nie otrzymała prawa do bezpiecznej aborcji, sprawiło, że postanowiliśmy część funduszy przeznaczyć na pomoc Polkom, które będą chciały dokonać w Holandii aborcji – powiedział w rozmowie z Deutsche Welle autor uchwały Sjoerd Sjoerdsma z liberalnej partii Democraten 66 (D66).