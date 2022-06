Holandia - Polska 2:2. Oceniamy piłkarzy Czesława Michniewicza po remisie w Rotterdamie

Łukasz Skorupski - 7(w skali 1-10)

Po Kamilu Grabarze i Bartłomieju Drągowskim nadszedł czas na Łukasza Skorupskiego, który swoją szansę dostał w meczu z Holandią. W sobotę bramkarz Bologni obronił cztery groźne strzały i bez jego udziału remisu by nie nie było. Na ten moment to on wydaje się być zastępcą Wojciecha Szczęsnego.

Matty Cash - 7

Bohater pierwszej połowy. Cash popisał się świetną indywidualną akcją i strzałem w długi róg bramki dał nam prowadzenie. W II połowie niestety zagrał piłkę ręką w polu karnym, po którym Holendrzy mieli rzut karny.

Jan Bednarek - 6

Dobry mecz Bednarka. Nie popełnił dużego błędu i był pewny w obronie.

Jakub Kiwior - 7

Fantastyczny debiut Kiwiora. Wraz z Bednarkiem miał najwięcej wybić na boisku, ale też nikt nie miał więcej przechwytów od niego. Brawo!