Holandia melduje się 1/8 finału. Oranje lepsi od Austriaków

Holendrzy przystąpili do czwartkowego meczu po bardzo emocjonującym starciu z Ukrainą (3:2). Austriacy również mieli po pierwszej kolejce trzy punkty po ograniu Macedonii Północnej. Z Oranje nie mógł jednak wystąpić strzelec drugiego gola Marko Arnautović. Snajper obraził po bramce stopera rywali, a konkretnie jego matkę i UEFA podjęła decyzję o zawieszeniu go.

- To była po prostu emocjonalna rywalizacja. Po meczu przeprosił mnie, a ja jego. Do wszystkich osób, które poczuły się urażone, mówię: przykro mi, przykro mi, przykro mi. Zapomnijmy o tym wszystkim, to nie jest część futbolu - powiedział po spotkaniu.

Szybki start

Holendrzy szybko ruszyli na bramkę rywala. Pięć minut po rozpoczęciu gry w polu karnym Austriaków padł Denzel Dumfries. Sędzia Orel Grinfeld początkowo nie podyktował rzutu karnego, ale po weryfikacji VAR zmienił zdanie. Do jedenastki podszedł Memphis Depay i się nie pomylił. Oranje przeważali do końca pierwszej połowy - dwukrotnie Depay mógł podwyższyć prowadzenie, ale nie trafił w światło bramki, a Georginio Wijnaldum nie wykorzystał setki. Holendrzy oddali łącznie 6 strzałów, ale tylko to z rzutu karnego było celnym. Austriacy utrzymywali się minimalnie więcej przy piłce, ale oddali tylko dwa strzały i żadnego celnego.

Za ciosem

Druga odsłona meczu to kontynuacja naporu Holandii. Już po kilku minutach szansę miał Wijnaldum, ale na bramkę nie musieli zbyt długo czekać. W 67. minucie Donyell Malen urwał się z piłką i wyszedł wraz z Denzelem Dumfiresem 2 na 1 na Daniela Bachmanna. Napastnik PSV wyłożył swojemu klubowemu koledze piłkę jak na tacy, a ta po rękach bramkarza wpadła do siatki. Do końca spotkania Austriacy nie byli sobie w stanie wypracować dogodnej okazji do strzelenia gola i utrzymał się wynik 2:0.