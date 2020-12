Holandia: Kolejny wybuch w polskim sklepie. To już czwarta eksplozja

Uwaga! Nowe ostrzeżenia GIS. Produkty wycofywane ze sprzedaży ze sklepów. Są szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia! (11.12.2020)

Nowe ostrzeżenia GIS z 11 grudnia 2020 roku. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega i wycofuje ze sprzedaży produkty szkodliwe dla zdrowia i życia. Najnowsze ostrzeżenie dotyczy sezamu, kaszek i kleikiem ryżowym dla dzieci popularnej firmy Nestle, a także suszonej kiełbasy. Zobacz co to za niebezpieczne produkty, które producenci wycofują ze sklepów. Sprawdź także najnowsze wyniki kontroli i aktualne ostrzeżenia GIS w przygotowanym przez nas zestawieniu. Jeśli kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty, możesz oddać je do sklepu lub wyrzucić (11.12.2020).