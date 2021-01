Holandia jako ostatnia w Unii zaczęła szczepienia przeciwko Covid-19. Skąd te opóźnienia?

Minister zdrowia Hugo de Jonge mówił, że Holendrzy stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i sugerował, że niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania, poszły na skróty, aby rozpocząć szczepienia wcześniej. Początkowo bronił on późnego startu szczepień i odrzucił krytykę, mówiąc to nie są zawody. Ostatecznie przyznał, że mógł działać szybciej.

Holandia założyła, że ​​szczepionka Oxford / AstraZeneca będzie gotowa do użycia jako pierwsza. W przeciwieństwie do Pfizera, nie musi być przechowywana w niskich temperaturach, dzięki czemu może być łatwiej podawana. Ale to oznaczało, że logistyka nie była przygotowana do dystrybucji leku Pfizer / BioNTech, gdy dotarł do Holandii 27 grudnia.