Holandia: Dlaczego pasjonaci polują na miniaturowe domki z ceramiki z miejscowości Delft?

Kiedy holenderski producent telewizyjny i pasjonat historii Mark Zegeling opowiadał o ogromnych sumach, jakie ludzie gotowi są zapłacić za miniaturowe niebieskie domki z ceramiki z Delft, przecierałem oczy ze zdumienia.

Bo pamiątka wręczana pasażerom linii KLM, którzy podróżują w World Business Class, a więc w klasie biznes na trasach transkontynentalnych, jest sympatycznym gestem, ale żeby oferować za nią kilkanaście tysięcy euro, to chyba gruba przesada. Ale prawa rynku, a przede wszystkim miłość do tych gadżetów jest tak ogromna, że dorośli ludzie, jak mówi Mark, rezerwują znacznie droższe loty tylko po to, żeby stać się właścicielami miniaturowego domku z porcelany.

Każdego roku mniej więcej 800 tysięcy domków zwanych Deltf Blue Houses trafia w ręce wybranych pasażerów, z czego jedna dziesiąta do tych, którzy wybierają kierunki bliskowschodnie. Obowiązuje żelazna zasada: każdy domek odzwierciedla prawdziwą nieruchomość w Holandii. Z jednym wyjątkiem. Chodzi o domek nr 85, który przedstawia Penha, najbardziej znany budynek w Curacao, holenderskiej kolonii. Większość z domków wypełniona jest ginem Jenever, ale nie wszystkie - restrykcje alkoholowe w niektórych krajach Bliskiego Wschodu sprawiają, że część z nich jest pusta.