Igor "Striełkow" Girkin jest byłym oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego. Mówi, że pomógł w przejęciu Krymu. Teraz jest we wschodniej Ukrainie.

Z ustaleń międzynarodowej grupy śledczej wynika, że maszyna pasażerska została zestrzelona w rejonie konfliktu między wojskami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami. Do zestrzelania Boeinga, jak ustalono przy pomocy zdjęć satelitarnych, użyto platformy rakietowej rosyjskiej produkcji typu BUK, którą przetransportowano na wschód Ukrainy z rosyjskiej bazy. PO zakończeniu akcji sprzęt Rosjanie zabrali do siebie. Tymczasem Krem zaprzecza od dawna, by w jakikolwiek sposób był zaangażowany w ten zamach.