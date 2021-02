Holandia: 16-letni pasażer na gapę odbył lot przyczepiony do podwozia samolotu. Jest w dobrym stanie

Pasażer na gapę przeżył lot z Londynu do Maastricht, przyczepiony do podwozia towarowej maszyny.

16-letni Kenijczyk o mało nie udusił się z braku tlenu i temperatury przekraczającej minus 30 stopni Celsjusza. Miał szczęście, że samolot leciał na wysokości sześciu kilometrów a nie dziesięciu, bo taki pułap osiągają samoloty pasażerskie.

Wycieńczonego nastolatka znalazła obsługa lotniska Maastricht. Przebywa w szpitalu, cierpi z powodu wychłodzenia organizmu, ale generalnie jest w dobrym stanie. Podejrzewa się, że wcześniej leciał na gapę z Nairobi w Kenii na lotnisko Londyn Stansted przez Stambuł w Turcji.

Rzecznik lotniska Maastricht Aachen: Miał ogromne szczęście, że przeżył w ten niecodzienny sposób lot Airbusem A330.

Holenderska policja próbuje prześledzić trasę chłopca i bada potencjalne powiązania z handlem ludźmi. To nie pierwszy raz, gdy pasażer na gapę przeżył w takich warunkach podróż samolotem. Themba Cabeka z RPA spędził sześć miesięcy w szpitalu po tym, jak przyczepił się do podwozia jumbo jeta w 11-godzinnym locie z Johannesburga do Londynem w 2015 roku.

Podczas podróży był pozbawiony odpowiedniej ilości tlenu i narażony na temperatury minus 60 stopni Celsjusza. Znaleziono go nieprzytomnym na lotnisku Heathrow.