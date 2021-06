Hit transferowy Manchesteru United coraz bliżej? Prowadzone są rozmowy

Całe ubiegłoroczne wakacje Czerwone Diabły zasadzały się na Jadona Sancho, ale do transferu w rezultacie nie doszło. Borussia Dortmund postawiła zaporowe warunki finansowe, a klub z Anglii nie doszedł też do porozumienia z zawodnikiem. Tym razem ma być inaczej, dlatego prace nad sprowadzeniem skrzydłowego rozpoczęto już na początku czerwca.

Fabrizio Romano potwierdza, że Sancho bardzo chętnie dołączy do wicemistrza Anglii, a kwestia umowy zawodnika nie jest problemem. Trwają więc negocjacje między Manchesterem i Borussią Dortmund - United oferują 80 milionów euro za zawodnika, ale Niemcy chcą wpisać w umowę dodatkowe 20 milionów zmiennych. Czy to ostatni moment dla BVB na sprzedaż swojego gracza? Sancho ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2023 roku, więc w kolejnym sezonie jego cena może być dużo niższa.