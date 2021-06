Hit transferowy coraz bliżej? Chelsea rozmawia z Haalandem

Niespełna dwa tygodnie temu Chelsea wygrała Ligę Mistrzów, ale Londyńczycy już myślą o wzmocnieniach. Thomas Tuchel chciałby widzieć w kadrze na kolejny sezon nowego obrońce i napastnika i wiele wskazuje na to, że lato na Stamford Bridge znów może być obfite.

Świetnie poinformowany na temat The Blues Matt Law donosi, że klub prowadzi już wstępne rozmowy z Borussią Dortmund w sprawie zakupu Erlinga Brauta Hålanda. Wcześniej sporo mówiło się o zainteresowaniu Romelu Lukaku i Harrym Kane'em, ale pierwszy zapowiedział że zostanie w Interze Mediolan, a drugiemu bliżej do Manchesteru City. Dziś to Norweg jest więc celem transferowym numer jeden zwycięzcy Ligi Mistrzów, ale nie będzie to łatwa transakcja.

Telegraph donosi, że sam piłkarz Borussi jest chętny na przenosiny do Londynu, a cenę odstępnego miałoby zmniejszyć włączenie w transfer Tammy'ego Abrahama, którego Chelsea wycenia na 40 milionów euro. Niemcy chcą zainkasować za swojego piłkarza ok. 150 mln euro i wciąż nie wiadomo, czy byliby zainteresowani potencjalną wymianą. Większe wątpliwości niż tak wysoka suma budzi natomiast indywidualny kontrakt snajpera - Haaland chce otrzymywać ponad 20 milionów euro rocznie, przez co z miejsca stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem Chelsea, co mogłoby wytworzyć kominy płacowe.

Czy Haaland latem wyląduje na Stamford Bridge? Mimo że prowadzone są wstępne rozmowy, to kibice mogą być świadkami kolejnej opery mydlanej trwającej całe lato. Pewne jest natomiast, że jeśli napastnik zmieni klub, to stanie się jednym z najdroższych piłkarzy świata.