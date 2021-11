Hit Manchester City-PSG, mecze Liverpoolu i Realu Madryt. Gdzie i kiedy oglądać Ligę Mistrzów?

Starcie na Etichad Stadium to środowy szlagier w Lidze Mistrzów. W Paryżu to gospodarze okazali się lepsi od Anglików, ale mimo to zajmują dopiero drugie miejsce w tabeli. Czy Leo Messi i spółka dadzą drugi raz sprawić psikusa drużynie Pepa Guardiolii? Mecz rozpocznie się o godzinie 21 i będzie transmitowany na kanale TVP 1, a także na Polsat Sport Premium 1.

W środę kibice mogą wybierać jednak z kilku innych ciekawych opcji. Będący w świetnej formie Mohamed Salah i jego Liverpool zagrają z Atletico Madryt (Polsat Sport Premium 4), a podrażnione Atletico Madryt czeka starcie z Milanem, który powoli godzi się z odpadnięciem z Champions League (Polsat Sport Premium 2). Real Madryt wyjedzie na trudny teren, bo do Tiraspolu, by zagrać z lokalnym Sheriffem (Polsat Sport Premium 5), a dyspozycję Borussi Dortmund sprawdzi Sporting Lizbona (Polsat Sport Premium 3).

Wszystkie wspomniane mecz rozpoczną się o godzinie 21.