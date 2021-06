Hiszpanie wysłali prezent do Polaków. "Witamy Was z otwartymi rękoma"

„Hola Blanco-Rojos! Wciąż pamiętamy Waszą niesamowitą gościnność podczas Euro 2012. To w bazie treningowej w Gniewinie i na pięknym stadionie w Gdańsku rozpoczęła się droga Reprezentacji Hiszpanii po mistrzostwo Europy. Spędziliśmy wtedy w Polsce trzy tygodnie i czuliśmy się jak u siebie. Teraz my mówimy "Mi casa es tu casa", co oznacza, że witamy Was z otwartymi rękoma” - czytamy w załączonej wiadomości.

W kolejnej części listu Hiszpanie zapraszają Polaków do Sevilli. "19 czerwca w Sevilli zostanie rozegrany mecz Euro 2020 Hiszpania - Polska. To dla nas zaszczyt, że możemy się zrewanżować i przekonać Was do hiszpańskiej gościnności. Na dobry początek przesyłamy Wam coś z czego słynie Hiszpania - najlepsze wino Sangre de Toro od Partnera Hiszpańskiej Reprezentacji. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia" - życzą Polakom Hiszpanie. Ciekawe, czy dwa wina przydadzą się do świętowania wyjścia z grupy, a może posłużą przy zapijaniu smutków?