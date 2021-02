Hiszpania. Zwolennicy niepodłegłości Katalonii zdobyli większość w lokalnych wyborach samorządowych

NOWE Wakacje i urlopy: 15.02.2021. Gdzie pojedziemy odpoczywać w tym roku gdy zniesione zostaną zakazy i obostrzenia

Polacy czekają z bonem na wypoczynek dzieci 500 plus do wakacji, licząc, że do tej pory zniesione zostaną ograniczenia i obostrzenia. Większość chce odpoczywać nad morzem, ale najchętniej na odludziu.Jakie jest więc idealne miejsce na wyjazd po zniesieniu obostrzeń? To domek w niewielkiej miejscowości, z dala od tłumów, w którym czeka spokojny odpoczynek na łonie natury. W roku 2021 ważna dla Polaków będzie także możliwość realizacji bonu turystycznego oraz polityka anulacji rezerwacji, w razie nagłej konieczności jej odwołania.