Hiszpania: rząd ułaskawił dziewięciu katalońskich separatystów. Napięcie w kraju jednak pozostało

Hiszpański rząd ułaskawił dziewięciu katalońskich separatystów skazanych za nieudaną próbę uzyskania niepodległości tego regionu w 2017 roku. Liderów protestu uwięziono po tym, jak w 2019 roku uznano ich za winnych podburzania ludzi do protestów, by oddzielić Katalonię od reszty kraju. Trzech innych skazano za nieposłuszeństwo, ale nie trafili oni do więzienia.

Ułaskawienia wywołały kontrowersje w Hiszpanii, a dziesiątki tysięcy ludzi protestowały przeciwko tej decyzji na początku czerwca. Zdaniem rządu, to posunięcie uspokoi napięcia wokół Katalonii.

Dążenie Katalonii do niepodległości pogrążyło Hiszpanię w największym politycznym kryzysie od 40 lat. - Tym aktem chcemy otworzyć nową erę dialogu i pojednania oraz raz na zawsze zakończyć podziały i konfrontacje – mówił premier Pedro Sánchez w przemówieniu telewizyjnym.