Hiszpania do zjedzenia. Bartek Kieżun, czyli Krakowski Makaroniarz opowiada o iberyjskich smakach. Sprawdź przepis!

Bartek Kieżun, w sieci znany jako Krakowski Makaroniarz, to dziennikarz kulinarny i autor nagrodzony World Gourmand Cookbook Awards i Nagrodą Magellana. Z wykształcenia antropolog kultury, z zamiłowania kucharz. Prowadzi warsztaty kulinarne i degustacje. Autor książek „Italia do zjedzenia", „Portugalia do zjedzenia" i „Stambuł do zjedzenia".

Wcześniej wydał Pan „Portugalię do zjedzenia”, teraz książkę o kuchni hiszpańskiej. Czy można traktować ją jako pewnego rodzaju kontynuację opowieści o kuchni Półwyspu Iberyjskiego?

- Jak najbardziej, choć nie jest to tylko kwestia Półwyspu Iberyjskiego a całego basenu Morza Śródziemnego. Moja pierwsza książka to „Italia do zjedzenia”, a trzecia „Stambuł do zjedzenia”. Z jednej strony ta ostatnia jest domknięciem opowieści o Półwyspie Iberyjskim, a z drugiej - dalszym ciągiem opowieści o basenie Morza Śródziemnego.

Co zachwyciło pana w kuchni hiszpańskiej?

- Myślę, że przede wszystkim prostota i czystość tej kuchni. Z grubsza, kuchnię można podzielić na dwa rodzaje - umiejętności kucharza i produktu.