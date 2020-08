Historyczny lot pasażerski z Izraela do Abu Zabi. Izraelskie linie rozpoczęły loty do arabskiego kraju, w dodatku nad Arabią Saudyjską

AP/Associated Press/East News

Z hasłem "Peace" - Pokój - nad kokpitem samolot Boeing 737 izraelskich linii lotniczych El Al wyruszył w poniedziałek w historyczny lot do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To rozpoczęcie regularnych rejsów pasażerskich z Izraela do arabskiego państwa. W dodatku samolot poleciał w przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej - po raz pierwszy w historii pasażerskich lotów izraelskich.