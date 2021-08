Historyczne rekordy WIG na GPW. "Polska giełda podlega podobnym trendom, jak giełdy światowe"

Wartość WIG-u oscyluje obecnie w granicach 69 tys. pkt przebijając dotychczasowe rekordy ustanowione 14 lat temu- podaje biuro prasowe GPW. Łączna wartość debiutów na obu parkietach warszawskiej giełdy od początku 2020 r. zbliża się do 20 mld zł. W 2020 r. W 2021 r. odbyło się dotąd 28 debiutów o łącznej wartości 6,85 mld zł. 11 spółek zadebiutowało na Głównym Rynku GPW. Wartość ich IPO to ponad 6,8 mld zł. Z kolei 17 debiutów na NewConnect miało wartość ok. 86 mln zł.