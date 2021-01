Historia ocalonego z Zagłady Davida Leitnera. W ramach "Operacji Dugo" Ambasada Izraela zaprasza w poniedziałek na degustację

Dawid przeżył wojnę, a parę lat po niej dotarł do Izraela. Przy pierwszej możliwej okazji udał się do Jerozolimy, poszukując jedzenia opisanego przez jego mamę. Przechodząc przez targowisko zauważył stoisko z pitami i falafelem. Zamówił posiłek i jedząc go cofnął się myślami do wspomnień o mamie i koszmarnych przeżyciach Zagłady.

Od tej chwili, co roku 18 stycznia zamawiał ten sam posiłek, najpierw sam, później z żoną, dziećmi, wnukami i wreszcie prawnukami, aby w ten sposób oddać cześć pamięci o swoich bliskich zgładzonych podczas Holokaustu oraz aby celebrować radość, że naród Izraela odrodził się w swojej ojczyźnie.

Prywatna inicjatywa Dawida Leitnera podjęta została przez Dom Świadectwa- instytucję założoną w 1949r. w wiosce Nir Galim w Izraelu przez ocalonych z Holokaustu. Celem placówki jest popularyzowanie wiedzy o losach Żydów podczas Zagłady.