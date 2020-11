Historia Niepodległej Polski na fotografiach. Te zdjęcia to ikony, które musisz znać

Modne fryzury na jesień i zimę 2020/2021. Póki fryzjer jest otwarty, ufarbuj tak włosy. Te kolory to PETARDA

Czy fryzjer jest otwarty? Nowe obostrzenia, które co jakiś czas wprowadza rząd, sprawiają, że to pytanie pada coraz częściej. Fryzjerzy jeszcze pracują, ale wisi nad nami widmo narodowej kwarantanny, a to będzie oznaczało, że salony fryzjerskie zostaną zamknięte. Jeśli więc marzy ci się nowa fryzura na jesień i zimę 2020/2021, to nie zwlekaj, tylko czym prędzej umów się na wizytę do fryzjera. Zobacz, na jakie kolory warto ufarbować włosy. Który z nich wybierzesz?