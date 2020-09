Historia na medal. Uczniowie z całej Polski rywalizują w finale wojewódzkim Olimpiady Solidarności

17 września uczniowie przyjadą do stolic wojewódzkich, by w 16 miastach równocześnie przystąpić do testów egzaminacyjnych w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy historycznej obejmującej lata 1970-1990. Uczniowie liceów i techników z całej Polski, bo o nich mowa, będą tego dnia rywalizować o zakwalifikowanie się do drużyny wojewódzkiej, która weźmie udział w wielkim finale Olimpiady.

Troje uczniów z najwyższymi wynikami w danym regionie stworzy drużynę, która w finale ogólnopolskim zawalczy o zwycięstwo. Laureaci spotkają się w grudniu podczas finału konkursu w Szczecinie. Na zwycięzców Olimpiady Solidarności czekają indeksy uniwersyteckie, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. W Konkursie biorą udział uczniowie z klas II liceum i III technikum. Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce. Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego finału. Co roku zgłasza w nim swój udział około 600 szkół z całej Polski. Organizator Fundacja Centrum Solidarności przykłada dużą wagę do rzetelnego opracowania zadań konkursowych starannie wybierając Komisję Konkursową. Podczas każdej kolejnej edycji Olimpiady Solidarności organizator podejmuje działania mające na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników oraz nauczycieli. W tym roku Olimpiada Solidarności będzie trwała dłużej, wyjątkowo uczestnicy spotkają się również jesienią oraz zimą. Konkurs musiał zostać zawieszony wiosną ze względu na niebezpiecznie szybkie rozpowszechnianiem się wirusa Covid-19. Z troski o wspólne zdrowie uczestników Organizator przygotował specjalne wytyczne i obostrzenia dotyczące zachowania podczas egzaminów. Ponadto dla uczniów, którzy nie mają szans dostania się do Finału konkursu Organizator przygotował test w wersji online we współpracy z portalem dzwonek.pl. Ogólnopolskimi partnerami etapu wojewódzkiego są Instytut Dziedzictwa Solidarności i Centrum Historii Zajezdnia.