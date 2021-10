„Historia i teraźniejszość” – Czarnek zdradził szczegóły nowego przedmiotu. Wiemy, od kiedy będzie obowiązywał i w których klasach

Dodał również, że obecnie podejmowane są decyzje na temat tego, ile godzin lekcyjnych „historii i teraźniejszości” będzie obowiązywało uczniów.

– Właśnie w tej chwili się to waży. Wczoraj było spotkanie ekspertów wraz z Panem ministrem Dariuszem Piontkowskim. Rozmawiano na ten podstaw programowych, ja w to nie wnikam, ponieważ nie jestem ekspertem od historii, natomiast planujemy, żeby to było co najmniej po jednej godzinie w pierwszej i drugiej klasie albo dwie godziny w klasie pierwszej – mówił minister edukacji.