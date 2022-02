„Histeria w Białym Domu”. Moskwa reaguje na doniesienia USA

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował w piątek, że inwazja Rosji na Ukrainę możliwa jest w każdej chwili. – Putin może podjąć rozkazy wojskowe w każdym momencie. Mogą to być różne formy działania. Jedną z nich to szybki atak na Kijów, bierzemy to pod uwagę – podkreślał.