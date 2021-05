Hewlett Packard Enterprise wspiera GAIA-X – powstający europejski ekosystem rozwiązań i usług w chmurze

Nie jest pewne, w jakim stopniu organizacje będą w stanie wykorzystać istnieją-ce możliwości. Według globalnego raportu przygotowanego przez IDC oraz Seagate, przedsiębiorstwa wykorzystują tylko 32 proc. danych, którymi dysponują. Jak twierdzi Komisja Europejska, dużą część danych posiadają obecnie wielkie firmy technologiczne, co może przyczynić się do hamowania rozwoju i innowacji biznesu opartego na danych.

Odpoczątku istnienia GAIA-X Hewlett Packard Enterprise (HPE) jest jej członkiem. HPE współpracuje z dziesiątkami podmiotów w Europie, pomagając im przygotować się do wejścia GAIA-X. HPE opracowało rozwiązania, umożliwiające dostarczanie i korzystanie z danych i usług za pośrednictwem GAIA-X.

GAIA-X to odpowiedź na potrzeby wynikające z kolejnej fali transformacji cyfrowej: jak możemy tworzyć efekty sieciowe bez centralizacji wszystkich danych? Rozwiązanie Gaia-X odzwierciedla strategię naszej firmy, która koncentruje się na uwalnianiu wartości z danych rozproszonych pomiędzy różnymi lokalizacjami i chmurami – mówi Johannes Koch, Senior Vice President, Germany, Austria and Switzerland, HPE. Jednak sam projekt GAIA-X nie wystarczy. Do osiągnięcia pełnych korzyści z tej platformy potrzeba szeregu funkcji i możliwości. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak monetyzować dane i jak ich używać. Właśnie w tym chcemy pomóc klientom wprowadzając na rynek rozwiązania wspierające, dodaje.