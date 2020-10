Hewlett Packard Enterprise Polska odpowiada na wyzwania klimatyczne, chce zasadzić milion drzew

Coraz więcej firm promuje zrównoważony rozwój i odpowiada na wyzwania klimatyczne. Hewlett Packard Polska startuje z akcją Go Green with HPE. W jej ramach zamierza zasadzić nawet milion drzew,

Gospodarka o obiegu zamkniętym, w której ponownie wykorzystuje się surowce, aby ograniczyć ilość odpadów to obiecujące podejście do promowania zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia nie są zaspokajana kosztem przyszłych. Ale nie wszystkie przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem circular economy. Jak model biznesowy Hewlett Packard Enterprise (HPE) odpowiada na ten trend? Piotr Zacharek, Alliance Business Manager w HPE: Technologie cyfrowe są postrzegane jako kluczowy czynnik umożliwiający postęp gospodarczy, w tym umożliwiający wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym do przedsiębiorstw. Nasze modele biznesowe produktów i usług tworzone są zgodnie z wizją circular economy. Jako dostawca rozwiązań technologicznych, staramy się nie tylko wprowadzać innowacje, ale odpowiadać też na wyzwania klimatyczne poprzez zaangażowanie się oraz inwestycje w projekty mające na celu ograniczenie gazów cieplarnianych oraz wychwytywania emisji CO2. Naszą strategią globalną jest, aby do 2025 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 15 proc. w porównaniu z 2016 r. Planujemy także w ciągu pięciu lat sprowadzić 50 proc. energii elektrycznej potrzebnej do prowadzenia działalności firmy z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

A przykłady działań, które HPE wprowadza by osiągnąć ten cel? PZ: W październiku HPE Polska startuje z akcją Go Green with HPE. W jej ramach zamierzamy zasadzić nawet milion drzew, przyczyniając się do redukcji śladu węglowego. Robimy to również z myślą o ograniczeniu suszy poprzez zwiększenie retencji wodnej. Akcję kierujemy w pierwszej kolejności do naszych partnerów oraz klientów – każdy zakup technologii HPE będzie oznaczał nasadzenie takiej ilości drzew, która zneutralizuje jej ślad węglowy generowany w całym cyklu eksploatacji. Pierwszymi technologiami, od których zaczynamy nasze działania, są rozwiązania pamięci masowych. W miarę upływu czasu będziemy dołączać kolejne oferowane przez nas rozwiązania.

Technologie cyfrowe wspierają nie tylko gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale również i biznes. Sztuczna inteligencja (AI), której rozwój jest kluczowy w automatyzacji procesów biznesowych, wiąże się z zaangażowaniem ogromnych mocy obliczeniowych. To oznacza zwiększenie emisji CO2, wynikającej z produkcji energii do utrzymania urządzeń przetwarzających i przechowujących dane, co powoduje, że ograniczenie emisji staje w kontrze rozwoju technologii AI. Jak firmy technologiczne podchodzą do tematu zrównoważenia wpływu tej technologii na środowisko?

PZ: W związku ze zwiększeniem dostępności technologii AI, pojawiają się pytania - w jakim stopniu sztuczna inteligencja wpływa na zmiany klimatyczne i czy ten wpływ nie będzie zwiększał się w przyszłości. Na najbliższym wydarzeniu wirtualnym May AI Help You (13 października), omówimy te zagadnienia szerzej, a także poszukamy sposobu w jaki można zaradzić wpływom AI na środowisko, a jednocześnie wyjaśnimy jak ta technologia może realnie pomóc przedsiębiorstwom.

