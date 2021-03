Hennig-Kloska o Krajowym Planie Odbudowy: nie możemy karać UE za to, że mamy w Polsce PiS

Ruch Polska 2050 poprze ratyfikację decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. Paulina Hennig-Kloska zaznacza, że tych środków nie można wetować, bo wsparcie zostałoby zatrzymane na poziomie całej Unii Europejskiej, ale konieczne jest ich dobre wydanie i zainwestowanie.

Musimy mieć świadomość, że są to ogromne pieniądze, które muszą realnie wesprzeć polską gospodarkę, a nie zostać zmarnowane przez rząd na wyborcze igrzyska lub fajerwerki – mówi Onetowi Hennig-Kloska.

Posłanka z ruchu Szymona Hołowni zwraca też uwagę, że w Krajowym Planie Odbudowy rząd pominął jeden z sześciu ważnych obszarów wskazanych przez UE, czyli kwestie związane z edukacją czy rozwojem umiejętności.

Ruch Polska 2050 ma też konkretne propozycje, przede wszystkim przekazanie samorządom bezpośrednio pieniędzy na wszystkie te cele, za których wykonanie są odpowiedzialne.

Centralizacja programów jest nie do przyjęcia. Dobrze to widać na przykładzie programu „Czyste powietrze”, całość środków ma trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który od lat ma problemy z efektywnym wydatkowaniem pieniędzy na ten cel – zauważa posłanka.