Helikoptery Airbusa ochronią w Centrum Kosmicznym NASA im. Kennedy'ego na Florydzie miejsce startu rakiet

NASA będzie użytkować nową flotę śmigłowców H135 do takich misji na Przylądku Canaveral, jak ochrona miejsc startów rakiet, ratownictwa medycznego i transportu personelu.

-Dla naszych klientów wyznacznikiem sukcesu jest to, że dysponują maszynami gotowymi do startu zawsze, gdy są one potrzebne. Nasze usługi wsparcia HCare dają gwarancję pełnej dostępności ich floty – mówił Anthony Baker, wiceprezes ds. obsługi klienta i usług w Airbus Helicopters, Inc.

HCare Infinite to najbardziej wszechstronny poziom obsługi oferowany klientom przez Airbusa. Firma gwarantuje dostępność operacyjną floty klienta, w tym wykonywanie obsług, udziela wsparcia technicznego oraz dostarcza części zamienne.

Airbus Helicopters Inc. jest wiodącym dostawcą wiropłatów w USA, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 65 proc. Firma jest obecna w USA od 50 lat. Zespół 750 pracowników zajmuje się produkcją i montażem maszyn H125 i UH-72 Lakota oraz zapewnia szkolenia, wsparcie posprzedażowe i pomoc techniczną dla prawie 3100 wiropłatów eksploatowanych w Ameryce Północnej.