Helikopter Airbusa zasili w Japonii flotę wykonującą zadania na rzecz stacji telewizyjnych

Przeznaczony dla firmy All Nippon Helicopter (ANH) śmigłowiec H160 wykonał z lotniska w Marsylii pierwszy próbny lot, który trwał 95 minut i toruje drogę do wprowadzenia wiropłata do służby w Japonii.

ANH użytkuje flotę składającą się z sześciu maszyn AS365 i pięciu H135. Wykonują one zadania na rzecz stacji telewizyjnych w całym kraju.

-Cieszymy się z udanego dziewiczego lotu pierwszego japońskiego H160- powiedział Jun Yanagawa, prezes ANH. Od wprowadzenia do służby śmigłowca AS365 trzy dekady temu wymagania rynku telewizyjnego ewoluują i uległy rozwojowi. Ten najnowocześniejszy śmigłowiec wzmocni nasz potencjał techniczny.

Po dostarczeniu śmigłowca do Japonii, a przed wprowadzeniem do służby, w zakładzie Airbus Helicopters w Kobe wykonana zostanie instalacja specjalistycznego sprzętu i dostosowanie go do wymagań klienta.

-Jesteśmy zaszczyceni, że ANH, modernizująca flotę śmigłowców, jest pierwszym nabywcą H160 w Japonii- powiedział Guillaume Leprince, dyrektor zarządzający Airbus Helicopters w Japonii.