Helena Pyz: W oczach trędowatych widać to, co w oczach innych ludzi: głód miłości

Jest Pani związana z indyjskim ośrodkiem w Jeevodaya już od ponad 30 lat. Założył go ksiądz i lekarz Adam Wiśniewski. Znała go Pani wcześniej?

Nie. Ze wstydem przyznam, że nigdy wcześniej nie interesowałam się misjami. Dziś mówią o mnie, że jestem świecką misjonarką. Kiedyś, jak większość, uważałam, że być misjonarzem to znaczy trzymać krzyż w górze i krzyczeć „Przyszedł do was Pan Jezus!”. Teraz wiem, że misja troszkę inaczej wygląda. Można powiedzieć, że wszystko, co robimy, jest misją. Ja niosę swoją wiedzę i umiejętności lekarskie. Tylko, że najpierw trzeba poznać tych ludzi. Wcale nie jest tak łatwo porozumieć się; przenikanie kultur nie jest takie proste. Czasem pewne gesty jak potrząsanie dłonią czy amerykańskie poklepywanie się po plecach nie muszą być w innych kulturach rozumiane w taki sposób, jak my je rozumiemy. Żeby zrozumieć innych, żeby kultury mogły się przenikać, trzeba z ludźmi być, rozumieć ich, porozumiewać się znanymi im językami i gestami. Dopiero wtedy zaczynamy rozumieć tę inność kulturalną i dopiero wtedy też można dotrzeć z Dobrą Nowiną. Wracając do księdza Adama, to niewiele o nim wiedziałam. O Jeevodaya usłyszałam od księdza Stanisława Kuracińskiego, który z grupą pallotynów odwiedził w Indiach ks. Adama. Do Indii wyjechałam już po jego śmierci. Będąc już na miejscu, poznawałam jego ideę czytając jego notatki i rozmawiając z ludźmi. Ksiądz Adam w latach 60. kupił ziemię, zbudował ośrodek i nazwał go domem trędowatych Jeevodaya. Rodziny nie chciały trędowatych. Społeczność wyrzuca ich na margines, osadzając najczęściej w slumsach dużych miast. Nie każdy kupił ideę ks. Adama. Czasem ludziom łatwiej jest dać pieniądze, byle więcej o trędowatym nie myśleć. Ksiądz zrobił coś najważniejszego – pokazał trędowatym, że są potrzebni.