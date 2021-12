Hejterzy powinni się zastanowić. Żołnierze zyskali cenną pomoc

Służby graniczne mają swoich prawników. Skąd pomysł, że potrzebna im dodatkowa pomoc tego typu?

Specjalizujemy się w szeroko pojętych naruszeniach dóbr osobistych. Dlatego też wśród nas są eksperci z zakresu prawa prasowego, prawa karnego, tj. znieważeń i zniesławień (szczególnie w internecie) oraz naruszeń dóbr osobistych. To jest dość wąska specjalizacja, nie każdy prawnik zna się na przykład na skutecznym skonstruowaniu sprostowania, tak by było ono zgodne z wymogami prawa prasowego i najnowszym orzecznictwem, nie każdy ma doświadczenie w sprawach z zakresu znieważeń. Nasza grupa to osoby, które nie tylko mają przygotowanie teoretyczne. Wśród nas są doktorzy nauk prawnych, eksperci Rady Europy, wykładowcy, ale przede wszystkim zebraliśmy osoby, które przez całe lata swojej praktyki zajmowały się właśnie takimi sprawami. Są też eksperci od prawa imigranckiego, którzy od wielu lat prowadzą postępowania azylowe, co też jest niezwykle istotne przy analizie konkretnych spraw. Dlatego też naszym zamysłem od razu była specjalizacja w zakresie naruszeń i nieprawdziwych czy nieścisłych informacji w szczególności w mediach.