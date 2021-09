Hejt nasz powszedni, czyli uderzyć, żeby zabolało

Poseł Grzegorz Braun, polityk Konfederacji, z mównicy sejmowej do ministra Adama Niedzielskiego: - Będziesz wisiał!

Władysław Frasyniuk, działacz opozycji z czasów PRL, w studiu telewizyjnym o polskich żołnierzach strzegących polskiej granicy w Usnarzu Górnym: - Patrzę z niepokojem na arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha, wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi!

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, z mównicy sejmowej do posłów opozycji: - Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami!

Z kolei polityk PO Radosław Sikorski w czasie kampanii wyborczej w 2007 r. mówił o „dorzynaniu watahy”.

To tylko kilka przykładów politycznego hejtu, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, który stał się oficjalny, opatrzony imieniem, nazwiskiem i przestał ukrywać się w sieci. Politycy przyznają, że radykalizację języka debaty publicznej obserwujemy od kilku już lat. - Moim zdaniem, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest poczucie bezsilności, bo kiedy nic nie można zrobić, pozostaje głośny krzyk. Często jest też tak, że wobec mocnych słów jednej strony, druga musi odpowiedzieć mocniej, by zostać zauważona. Ale to droga donikąd. Czasem ten mocny język to najzwyczajniej w świecie przejaw braku kultury, argumentów i chęci poniżenia oponenta. A czasem wszystkie te czynniki po prostu się łączą. Takich przykładów jest sporo w Sejmie, nad czym bardzo ubolewam. Ludziom wydaje się, że nie ma granic, których nie można byłoby przekroczyć - mówiła mi ostatnio Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu.