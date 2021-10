HBO Max Polska. Kiedy serwis będzie dostępny w naszym regionie?

HBO Max w Polsce

Subskrypcja HBO Max będzie dostępna w obniżonej, w stosunku do aktualnej, cenie w krajach nordyckich oraz w dotychczasowej cenie w Hiszpanii. Pojawi się również nowa roczna subskrypcja, w której abonenci otrzymają dostęp na 12 miesięcy w cenie ośmiu.

Częścią specjalnego wirtualnego wydarzenia było opublikowanie pierwszych fragmentów z powstającego serialu HBO "Ród Smoka" ("House of the Dragon"), a także ekskluzywnych scen z nowego sezonu "Sukcesji" oraz nowego serialu "Peacemaker". Dodatkowo pojawiła się Sarah Jessica Parker, która ogłosiła, że kontynuacja "Seksu w wielkim mieście", czyli "I tak po prostu" ("And Just Like That") będzie miała premierę w grudniu 2021 r.