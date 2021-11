"Hawkeye". Piotr Adamczyk jako czarny charakter w serialu Marvela. Widzowie są zachwyceni!

"Hawkeye" to najnowsza propozycja od Marvel Cinematic Universe. W głównej roli pojawia się Jeremy Renner. To on wciela się w postać Clinta Bartona. U jego bogu zobaczymy również Hailee Steinfeld. Wielu fanów twierdzi, że bohaterowie nowego serialu są wyjątkowi, bo widzowie naprawdę mogą się z nimi utożsamić. Polacy szczególnie przyglądają się tej produkcji ze względu na jej obsadę. W ekipie aktorów pojawił się Piotr Adamczyk . Artysta wcielił się drugoplanową postać czarnego charakteru. Serial "Hawkeye" miał swoją premierę 24 listopada. Jak wypadł Adamczyk w tej roli?

"Hawkeye". Piotr Adamczyk kradnie show

Dla Piotra Adamczyka jest to spore wyróżnienie. Pojawić się w tak dużej produkcji to naprawdę coś. Chociaż nie dostał on w serialu żadnej z głównych ról, to jednak nie da się go pominąć. Polski aktor wciela się w jednego z bandziorów. Jego bohater, czyli Thomas, przez wielu fanów Marvela jest nazywany polskich dresiarzem.