Hat-trick Roberta Lewandowskiego w 100. meczu LM! A mogło i powinno być cztery!

Dwa tygodnie temu mistrzowie Niemiec pewnie wygrali w Lizbonie 4:0, a Lewandowski strzelił jedną z bramek. Wtorkowy wieczór był dla Polaka wyjątkowym, ponieważ wybiegł na boisko po raz setny w najważniejszych klubowych rozgrywkach na świecie. Wpisanie się na listę strzelców było więc nieuniknione.

Lewandowski trafił do siatki w już 26. minucie i to z praktycznie najbliższej odległości. Chwilę później Gnabry w piękny sposób wykończył podanie Polaka i było 2:0. Szansa na dublet pojawiła się jeszcze przed przerwą, ale bramkarz gości Odysseas Vlachomidas poczekał do końca i obronił "jedenastkę".