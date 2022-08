Harvey Weinstein zwolniony z własnej wytwórni. Słynny producent filmowy miał molestować kobiety

O sprawie poinformował w czwartek „The New York Times”. Przez blisko trzydzieści lat oscarowy producent, który założył również wytwórnię Miramax, molestował seksualnie kobiety: asystentki, pracownice swojej firmy, a także aktorki. Atakowane na tle seksualnym były głównie młode kobiety, które marzyły o filmowej karierze, w tym Ashley Judd czy Rose McGowan. Według wielu z nich Weinstein kazał im się m.in. rozbierać i go masować, a w zamian za seksualne przysługi obiecał im pomóc zaistnieć w Hollywood. Co najmniej ośmiu kobietom producent zapłacił za milczenie.

Początkowo Harvey Weinstein przeprosił za swoje zachowanie. - Moje zachowanie z koleżankami w przeszłości wywołało wiele bólu i szczerze za to przepraszam - powiedział producent. Potem jednak zapowiedział on, że pozwie oskarżający go “The New York Times” do sądu. Z kolei jego prawniczka Lisa Bloom, która powiedziała w ubiegłym tygodniu, że większość zarzutów wobec Weinsteina jest „absolutnie fałszywa”, a producent „czyta teraz książki i chodzi na terapię”, poinformowała w sobotę na Twitterze, że zrezygnowała z pracy dla producenta.

Harvey Weinstein to jedna z najpotężniejszych osób w Hollywood, a przez lata podczas ceremonii rozdania Oscarów dziękowano mu częściej niż Bogu. W latach 70. wraz z bratem Robertem założył on wytwórnię Miramax, którą potem sprzedał jednak Disneyowi. W 2005 r. bracia Weinstein dali początek The Weinstein Company, która jest odpowiedzialna za sukces takich filmów, jak „Django”, „Lian: Droga do domu” czy „Kamerdyner”. Producent jest również ojcem takich hitów, jak: „Pulp Fiction”, „Zakochany Szekspir”, „Angielski pacjent”, „Buntownik z wyboru”, „Czekolada”, „Chicago”, „”Jak zostać królem”, „Artysta”, „Bękarty wojny”, „Poradnik pozytywnego myślenia” czy „Mój tydzień z Marilyn”.