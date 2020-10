Harvey Weinstein z nowymi zarzutami. Wszystkie dotyczą napaści na tle seksualnym

Podróże za granicę KORONAWIRUS. Wyjazdy zagraniczne - gdzie czeka nas kwarantanna? [PRZEWODNIK]

Podróż za granicę może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie wszystkie kraje otworzyły granice przed Polakami, a jeśli tak, to często wjazdy zagraniczne wiążą się z dodatkowymi warunkami. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik dla podróżników po krajach Europy oraz do popularnych miejsc wypoczynkowych (jak np. Egipt), opisując obowiązujące w nich obostrzenia i przepisy. Materiał jest na bieżąco aktualizowany, więc warto do niego wracać, bo niemal codziennie coś się zmienia – kolejne państwa otwierają się na świat, a inne dostosowują zasady do nowych warunków epidemicznych. Lato 2020.