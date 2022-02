Harden zagra z Embiidem, Nets ugrali co mogli. Transferowy hit w NBA

Daryl Morey w końcu zdobył swojego ulubieńca, a kariera Joela Embiida nie koniecznie pójdzie na marne. W czwartek Morey w końcu dogadał się z dyrektorem sportowym Brooklyn Nets Seanem Marksem i ściągnął Jamesa Hardena do Filadelfii. Cała wymiana poniżej:

Straty Andre Drummonda i Bena Simmonsa nie powinny być mocno odczuwalne. Drummond był dobrym zmiennikiem dla Joela Embiida, ale jego wartość w takiej wymianie jest znikoma dla Sixers. Simmons miał być Bryantem (bez rzutu) do Shaqa Embiida, ale od pół roku stroił fochy i nie grał. Szkoda tylko Setha Curry'ego, brata Stepha. Seth rozgrywa właśnie najlepszy sezon w karierze, zdobywając średnio 15 pkt. co mecz, na skuteczności 40 proc. za 3 i na pewno będzie dobrym dodatkiem do Nets.