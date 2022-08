Happy Jazz Festiwal 2018, drugi dzień. Zagrała formacja Sunny Side założona przez Adama Jędrzejowskiego, współpracownika Krzysztofa Komedy

Drugi dzień Happy Jazz Festiwal 2018 odbył się w ciechocińskim Teatrze Letnim. Na zakończenie tego wydarzenia o swojej powieści "Excentrycy" opowiedział Włodzimierz Kowalewski.

Szukając puenty wystąpienia, pisarz stwierdził, że gdyby swoje dzieło osadził we współczesnym Ciechocinku, pierwowzorem postaci głównego jej bohatera mógłby być Adam Jędrzejowski. Legendarny perkusista, mający za sobą współpracę z Krzysztofem "Komedą" Trzcińskim i Andrzejem Trzaskowskim. Muzyk po latach spędzonych w Szwecji wrócił do Polski, by zamieszkać w Ciechocinku i założyć jazzowy zespół. Analogia nie była przypadkowa, ponieważ założona przez Adama Jędrzejowskiego formacja Sunny Side, królowała tego dnia na scenie Teatru Letniego.