Hanna Gil-Piątek z Polski 2050 Szymona Hołowni porównała Marsz Niepodległości z „nocą kryształową”

Posłanka Polski 2050 była w niedzielę jednym z gości programu „Strefa starcia” na antenie TVP Info. Dyskusja dotyczyła zamieszania wokół tegorocznego Marszu Niepodległości. Gospodarz programu Michał Adamczyk przypomniał, że kiedy Rafał Trzaskowski ubiegał się o urząd prezydenta RP, deklarował, że weźmie udział w organizowanym przez środowiska narodowe marszu, tymczasem w tym roku próbował go zakazać powołując się na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

W odpowiedzi na tę uwagę Hanna Gill-Piątek podkreśliła, że Trzaskowski złożył swoją deklarację przed ubiegłorocznym marszem. Jak stwierdziła, poprzednie marsze również pozostawały wiele do życzenia.

– Faszystowskie okrzyki, symbole, które nigdy w Warszawie tak bardzo dotkniętej II wojną światową nie powinny się pojawić. Chuligańskie wybryki. No a w tamtym roku to przekroczyło już każde granice. Podpalenia... – mówiła. W tym momencie dziennikarz przerwał posłance i przypomniał, że podpalenie miało miejsce dużo wcześniej i chodziło o budkę przy rosyjskiej ambasadzie. Adamczyk nawiązał tu do dotyczącego tego wątku nagrania ujawnionego w ramach afery taśmowej. Podkreślił, że po tych wydarzeniach prezydent Warszawy wyraził chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu.