Hamilton wygrywa w Brazylii. Walka o tytuł na ostatniej prostej

Piątkowe kwalifikacje wygrał Verstappen, ale słaby start w sobotnim sprincie kosztował go pole position. To należało do Valttierego Bottasa, który na pierwszym zakręcie minął Holendra. Lewis Hamilton został w zdyskwalifikowany w piątkowej sesji, ale i tak zdołał dojechać jako piąty. Brytyjczyk wymienił jednak silnik za co dostał karę pięciu miejsc i ruszał z 10 pola.

W niedzielę Verstappen odegrał się Bottasowi i na pierwszym zakręcie wyprzedził Fina, podobnie jak jego kolega z Red Bulla Sergio Perez. Fatalnie wyścig rozpoczął za to Lando Norris, który świętował w Brazylii swoje urodziny. Kierowca McLarena próbował wyprzedzić Carlosa Sainza, ale skończyło się to przebitą oponą, szybką wizytą w pit stopie i samochodem bezpieczeństwa.