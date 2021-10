Hamburg: Honda testuje autonomiczne samochody, w których nie będą już ginęli ludzie

Na Światowym Kongresie ITS w Hamburgu pojawiły się pojazdy badawcze Hondy, wyposażone w systemy autonomicznej jazdy (AD). Dołączyły one do innych samochodów testowych konsorcjum L3Pilot, poruszających się po drogach publicznych na terenie targów i w ich okolicach, aby zademonstrować potencjał pojazdów autonomicznych.

Cztery doświadczalne Hondy, wyposażone w system jazdy autonomicznej (AD), przejechały w Niemczech 25 900 km. Funkcje jazdy autonomicznej SAE poziomu 3 i 4 testowano na zwykłych drogach w siedmiu europejskich krajach.

Inicjatywa podjęta przez Unię Europejską, jest wysiłkiem 34 partnerów z 12 krajów i ma ocenić możliwości wykorzystania systemów jazdy autonomicznej SAE Poziomu 3 i 4 na typowych drogach.

Zaawansowany system zautomatyzowanej jazdy (AD) Hondy monitoruje warunki drogowe na autostradzie i po uzyskaniu potwierdzenia bezpieczeństwa, przejmuje od kierowcy kontrolę nad samochodem. Umożliwił on pojazdom testowym przejechanie 25 900 km po niemieckich drogach. Dane z testów zostały następnie udostępnione w ramach projektu L3Pilot w celu przeprowadzenia dalszych badań i analiz, dotyczących skutków i korzyści ze zautomatyzowanej jazdy po drogach Europy.