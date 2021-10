Halloween: amerykańskie święto duchów. Kiedy wypada, jak je obchodzić i jak wyrzeźbić dynię na Halloween? Emil Hoff

Halloween zbliża się wielkimi krokami. Już od początku października w krajach anglosaskich wuczywa się specyficzną atmosferę ni to radości, ni to niepokoju. Mają być cukierki, przebrania i lampiony, ale Halloween to przede wszystkim święto zmarłych, noc duchów, gdy bariera między rzeczywistością materialną a zaświatami staje się bardzo cienka. Skąd wzięło się święto Halloween? Jak się je obchodzi za granicą i czy jest świętowane w Polsce? Jak wyrzeźbić halloweenową dynię i za kogo się przebrać? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.