Hakerzy zaatakowali największą na świecie firmę przetwórstwa mięsa. Domagają się okupu

Największa na świecie firma zajmująca się przetwórstwem mięsa stała się celem wyrafinowanego cyberataku.

Hakerzy użyli ransomware – oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych danych, a następnie żąda okupu. Nieznani sprawcy włamali się do sieci komputerowych w JBS, co spowodowało wstrzymanie niektórych operacji w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, co odczuły tysiące pracowników tego giganta.