Hakerzy przejęli konto Marleny Maląg na Facebooku. Opublikowali skandaliczny wpis Kacper Rogacin

"Moje konto na Facebooku padło ofiarą hakerów" - poinformowała we wtorek Marlena Maląg. Minister rodziny i polityki społecznej poprosiła, by do czasu odzyskania kontroli nad kontem, traktować pojawiające się tam posty jako kłamliwą manipulację.