Hakerski atak na Europejską Agencję Leków. Wykradziono dane Pfizera i BioNTech o szczepionkach na Covid-19

Reuters: Polska i Węgry rezygnują z weta ws. budżetu unijnego. Zgadzają się na propozycję Niemiec

Polska i Węgry rezygnują z weta ws. budżetu unijnego i zgadzają się na propozycję Niemiec - podała agencja Reuters. "Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność" - stwierdził Witold Waszczykowski. Rzecznik polskiego rządu poinformował, że negocjacje cały czas trwają. Do informacji odniósł się prezydent Andrzej Duda.