Haiti: 12 porwanych misjonarzy w brawurowy sposób uciekło z niewoli. Jak to zrobili?

12 uprowadzonych na Haiti dwa miesiące temu przez gang 400 Mawozo misjonarzy, pochodzących z USA i Kanady, w brawurowy sposób uciekła z niewoli.

W październiku porwano na Haiti 17 misjonarzy, porywacze zażądali miliona dolarów okupu za każdą osobę. 5 osób zostało uwolnionych w listopadzie, pozostali uciekli teraz.

Jeden z porwanych misjonarzy opisał przygotowania do ucieczki. Wybrali środek nocy, kiedy członkowie gangu dokonywali zmiany warty. Byliśmy już przygotowani, do toreb zabraliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy– mówił Sam Stoltzfus, który pracuje z Christian Aid Ministries i był jednym z 17 misjonarzy porwanych na Haiti 16 października. Baliśmy się i to bardzo. Mieliśmy przygotowaną wodę, materace i udało się otworzyć drzwi, które na szczęście były słabo zabezpieczone, relacjonował uciekinier. Dodał, że nogi wszystkim dosłownie się trzęsły, kiedy już mieli ruszyć w drogę.