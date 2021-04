Haier HBB177TNF – uzbrojona w nowoczesne technologie, innowacyjna lodówka do zabudowy

Haier HBB 177 TNF to lodówka do zabudowy, która jest podzielona na wygodne w użyciu, intuicyjne strefy. Jest to klasyczna dwudrzwiowa lodówka typu Combi z umieszczonym na górze modułem chłodziarki o pojemności 177 litrów i zamrażarką, która znajduje się w dolnej części urządzenia, i której pojemność użytkowa wynosi 64 litry.

Chłodziarka posiada strefy, które doskonale sprawdzą się w przechowywaniu różnych grup produktów. Pomaga w tym inteligentna technologia Fresher Techs®, która odpowiada na jedną prostą potrzebę: utrzymania smaczniejszego, świeższego i zdrowszego jedzenia. Dbając o każdą część lodówki, rozwiązanie to dostosowuje i optymalizuje warunki przechowywania, aby żywność zachowała na dłużej swój smak, jakość i wartości odżywcze.

Szczególnie warto docenić personalizowaną szufladę MyZone, która pozwala na szybkie dopasowanie przestrzeni do produktów, które w danej chwili chcemy tam przechować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szybko zmienić zakres temperaturowy (od -3 stopni Celsjusza do +5°C) i w prosty sposób dopasować szufladę MyZone, na przykład do przechowywania mięs, owoców, ryb lub wcześniej przygotowanych dań, które chcemy serwować nieco później. Tak więc jednym przyciskiem możemy wybrać jedną z opcji: QuickCool – szybkie schłodzenie, Defrost – rozmrażanie w –3° C, Chiller 0°C Fresh – mięso i sery, Sea food – owoce morza lub Fruit & Vegetables – owoce i warzywa.

Aby zachować na dłużej wartości odżywcze świeżych produktów, takich jak owoce czy warzywa, najlepiej skorzystać ze strefy Green Box. Jest to zaawansowana strefa chłodząca wyposażona w teleskopową, przezroczystą szufladę, która nie tylko pozwoli szybko ocenić, czy Twoje ulubione warzywa są nadal świeże, ale również ułatwi do nich dostęp.

W lodówce do zabudowy HBB 177 TNF nie mogło także zabraknąć doskonale znanej z innych produktów firmy Haier, bardzo cenionej przez użytkowników, technologii Total No Frost. Rozwiązanie to zapobiega powstawaniu i gromadzeniu się szronu, ułatwiając konserwację lodówki. Będąca częścią urządzenia, innowacyjna osłona nie dopuszcza do przedostawania się ciepłego powietrza do zamrażarki podczas ciągłego procesu odszraniania, co chroni zamrożoną żywność i zapobiega stratom energii.

Aby dodatkowo zwiększyć komfort korzystania z lodówki, marka Haier wyposażyła ją w zaawansowany system oświetlenia LED: Sky LED Lighting, dzięki czemu zawartość lodówki jest świetnie widoczna. Urządzenie jest też bardzo stabilne i przewidywalne pod kątem utrzymania stałej temperatury zgromadzonej tam żywności, w czym pomaga elegancka, zapewniająca odpowiedni bilans termiczny, srebrna ściana lodówki.

Półki w lodówce wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego, co dodatkowo zwiększa ich wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Lodówka jest też wyposażona w innowacyjną półkę służącą do przechowywania napojów wymagających schłodzenia, na przykład wina. Dzięki takiemu zabiegowi w pojemnikach umieszczonych na drzwiczkach mamy więcej miejsca, które można teraz przeznaczyć na inne produkty spożywcze.

Firma Haier produkuje produkty najwyższej jakości, a co za tym idzie oferuje długi okres gwarancji. Lodówka Haier HBB 177 TNF objęta jest 15-letnią gwarancją na kompresor inwerterowy, dzięki czemu nabywcy urządzenia mogą być w pełni spokojni o długie wsparcie techniczne dla urządzenia.

Urządzenie spełnia normy nowej klasy energetycznej F. Według najnowszych regulacji unijnych w zakresie etykiet energetycznych, produkty są teraz oznaczane wyłącznie w skali od A do G, bez „plusów”. I na przykład, w wyniku przeskalowania, urządzenia o dotychczasowej klasie A+ trafiły do klasy F lub G. Pamiętajmy, że zmianie ulega jedynie oznaczanie, a wydajność energetyczna urządzeń jest taka sama jak dotąd. Wybierając zatem urządzenia z etykietą F mamy zagwarantowane oszczędności w budżecie domowym oraz przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Dostępność i cena

Lodówka Haier HBB 177 TNF dostępna jest w sieciach RTV Euro AGD w cenie 2399 złotych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Haier:

https://www.haier-europe.com/pl_PL/web/pl