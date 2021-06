Haga: ostatni proces zbrodniarza Ratko Mladicia. "Rzeźnik Bośni" skazany na dożywocie

To naprawdę jedna z najważniejszych prób i trwa od 25 lat. Jeśli skazują, ale przewodniczący nie zgadza się co do samej istoty tego, co się wtedy stało, jest to mniej poważne, bo nadal zbrodniarz trafia do więzienia. Ale w przypadku wyroku osłabia go, jeśli przewodniczący mówi, że zasadniczo się nie zgadzają w sprawie werdyktu. Potem nacjonaliści maga mówić tak: Patrzcie, skazali go, ale nawet przewodniczący nie uwierzył w to.

Mladić, który przed pojmaniem go w 2011 roku przez dekadę ukrywał się w północnej Serbii. Był on szefem sztabu sił Serbów bośniackich w latach 1992-1996 podczas wojny domowej i czystek etnicznych, które nastąpiły po rozpadzie Jugosławii.

Prawie 600 osób złożyło dowody w sprawie Mladicia. Jedne go oskarżały, były i takie, które go broniły. Wydając pierwszy wyrok, który zapadł po czteroletnim procesie, przewodniczący Alphons Orie powiedział, że zbrodnie popełnione przez Mladicia i jego ludzi były najbardziej ohydnymi w historii ludzkości i obejmowały między innymi ludobójstwo.