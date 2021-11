Gwiazdy nie cenią Lewandowskiego? Polak przegrał z Benzemą

Nie dawno francuski magazyn opublikował listę 30 nominowanych do prestiżowej nagrody. Wśród nich nie zabrakło kilku niespodzianek, ale lista faworytów jest raczej "sztywna". Hiszpańska "Marca" zdecydowała się na wytypowanie najlepszego piłkarza minionego roku - w tym celu zaprosiła znanych trenerów i piłkarzy do wzięcia udziału w zabawie i ograniczyła listę nazwisk do szóstki faworytów - Leo Messiego, Roberta Lewandowskiego, Karima Benzemy, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante i Jorginho.

Swoje głosy oddali m.in. Ronaldo, Roberto Carlos, Kevin De Bruyne, Gerard Pique, Marco Verrati, Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann czy... hiszpański tenisista Rafael Nadal. Wyniki mogą zaskakiwać, bo w głosowaniu wygrał Karim Benzema.

– To najmocniejszy środkowy napastnik od lat. Dużo ponad Lewandowskim– stwierdził trener Szachtara Donieck Roberto De Zerbi.

Na Lewandowskiego głos oddali: Julian Nagelsmann, Iago Aspas, Rafael Marquez, De Bruyne i Luis Suarez (zdobywca Złotej Piłki z 1960 roku).

Wyniki ankiety:

1. Karim Benzema – 6 głosów

2. Robert Lewandowski – 5 głosów

. Lionel Messi – 5 głosów

4. Jorginho – 3 głosy

5. N’Golo Kante – 1 głos