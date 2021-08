Gwiazdy bez makijażu. Jak wyglądają? Zobacz zdjęcia. Trend #NoMakeUp zyskuje coraz więcej fanek

Gwiazdy bez makijażu

Kiedy w 2018 roku Christina Aguilera pojawiła się bez makijażu na okładce Magazynu "Paper", wielu fanów jej nie rozpoznało. Komentarze na temat jej metamorfozy były jednak głównie pozytywne.

Czy istniejący od kilku lat "no make-up" trend to tylko chwilowa moda, czy krok w stronę naturalności i odczarowania kobiecego wizerunku? Niestety w społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że kobieca twarz musi być idealna. Świadomość ta powoli się zmienia, głównie dzięki kobietom niepoddającym się presji społecznej. Do grona odważnych należy aktorka Frances McDormand, która jest wierna swoim zasadom - zarówno w życiu codziennym, jak i podczas wystawnych imprez, takich jak choćby gala Oscarowa.