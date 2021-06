Gwiazda meczu z Anglią ma koronawirusa. Co dalej z grupą D?

Jeszcze w piątek Gilmour zagrał dla swojego kraju przeciwko Anglii i był najlepszym piłkarzem na boisku. Zawodnik Chelsea po meczu przytulał się ze swoimi klubowymi kolegami, a także wymieniał uwagi z innymi gwiazdami Premier League i zbierał gratulację od swoich krajanów. Czy to oznacza, że pozostali Szkoci, a także Anglicy mogą mieć powody do obaw? Wciąż jednak nic nie wiadomo o kolejnych pozytywnych testach, a mecze grupy D odbędą się planowo we wtorek o godzinie 21.